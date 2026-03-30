Oppo Find X9s Pro получит две камеры на 200 Мп и компактный корпус

Oppo подтвердила информацию о сразу двух камерах по 200 мегапикселей в Find X9s Pro. Официальная презентация устройства ожидается в апреле.

Смартфон получит основной модуль с двумя 200-мегапиксельными сенсорами: один будет использоваться для обычной съемки, а второй — для зума. Также, вероятно, появится дополнительная камера на 50 Мп для широкоугольных фото и фронтальная камера на 50 Мп.

Устройство будет компактным. Оно получит экран размером 6,32 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон может работать на процессоре Dimensity 9500 и получит аккумулятор около 7000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка: проводная до 80 Вт и беспроводная до 50 Вт.

Пользователям, как пишут СМИ, предложат разные до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.