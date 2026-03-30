Forbes: мобильные операторы введут плату за использование VPN-сервисов

Вопрос обсуждался 28 марта на совещании главы Минцифры Максута Шадаева с бизнесом. По информации издания, на мероприятии присутствовали представители операторов связи, цифровых платформ и интернет-ретейла. Уточняется, что министр попросил принять меры против использования клиентами средств обхода блокировок.

Источник Forbes сообщает, что Шадаев призвал операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Сообщается, что опция может заработать до 1 мая.

Другой источник добавил, что Шадаев также не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок.