В России начали тестировать «белые списки» для домашнего интернета

В Ростове-на-Дону зафиксированы признаки ограничительного режима доступа к интернет-ресурсам исключительно из «белых списков» для пользователей домашнего интернета. Об этом сообщает «Код Дурова».

По данным издания, абоненты одного из местных провайдеров столкнулись с тем, что доступ сохраняется только к ограниченному перечню сервисов, тогда как остальные сайты не загружаются. В частности, пользователи отмечают недоступность популярных зарубежных платформ, включая Telegram.

По словам собеседников «Кода Дурова», VPN не помогает: соединение устанавливается, однако страницы все равно не загружается, что может указывать на более глубокий уровень фильтрации трафика.

Официальная позиция провайдера сводится к объяснению ситуации техническими сбоями. В сообщениях службы поддержки говорится о внешнем воздействии на магистральные сети вышестоящего оператора связи в Южном федеральном округе. Также упоминаются масштабные DDoS-атаки, затрагивающие десятки операторов и сервисов, что приводит к перебоям и замедлению работы интернета.

При этом подтверждения того, что подобная практика носит массовый характер и применяется повсеместно, нет.