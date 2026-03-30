Ученый нашел неожиданный способ защитить Землю от астероидов

Гюнтер Клетечка, геофизик из Университета Аляски, предложил отклонять опасные космические объекты, используя электромагнитное поле. Свою концепцию он представил в журнале New Scientist.

Метод, получивший название NOVA, рассчитан на железосодержащие астероиды S-класса. На зонд предлагается установить сверхпроводящую катушку диаметром 20 метров, способную создавать поле напряженностью 1 тесла. Энергию должен давать ядерный реактор. На расстоянии 50 метров от поверхности небесного тела электромагнитное воздействие, по подсчетам ученого, составит от 5 до 50 ньютонов.

В качестве тестового объекта Клетечка взял астероид 2024 YR4 — каменную глыбу диаметром 53–67 метров и массой около 280 млн кг. Чтобы увести его от Луны, нужно изменить скорость всего на 0,5 мм/с. Если средняя сила воздействия составит 10 ньютонов, на это уйдет около 170 дней непрерывной работы. При минимальных расчетных значениях (1 ньютон) миссия растянется на годы.

Отдельно ученый рассмотрел астероиды, представляющие собой не монолит, а груду обломков, скрепленных гравитацией. В этом случае электромагнит не станет толкать тело целиком, а будет поочередно отрывать и разгонять отдельные фрагменты, передавая импульс остатку. Чтобы накопить нужный импульс, потребуется выбросить около 100 обломков массой примерно по 1,3 кг.

Сам астероид 2024 YR4 после уточнения орбиты исключили из списка угроз: ни с Землей, ни с Луной он не столкнется. Однако, как отмечает Клетечка, предложенный метод может пригодиться для защиты от других потенциально опасных объектов.