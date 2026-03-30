Морские слизни оказались живыми «экранами» с пиксельной окраской

Ученые из Института коллоидов и интерфейсов им. Макса Планка в Потсдаме и Кембриджского университета выяснили, как голожаберные моллюски — морские слизни — создают свои яркие узоры.

Результаты исследования опубликованы в научных материалах MPI of Colloids and Interfaces.

Цвет без пигмента

Ранее считалось, что насыщенные цвета морских слизней возникают за счет пигментов. Новое исследование показало, что все иначе: цвета формируются благодаря наноструктурам, известным как фотонные кристаллы, изготовленные из гуанина — строительного блока ДНК.

«Мы были удивлены, обнаружив, что морские слизни используют структурные цвета», — говорит Сэмюэл Хамфри из MPI.

Пигменты создаются химически и зависят от состава вещества, тогда как структурный цвет возникает из-за расположения нанокристаллов и их размеров.

Пиксельная логика природы

Цвета слизней организованы подобно пикселям на экране или мазкам импрессионистов. Каждый «пиксель» состоит из нанокристаллов, отражающих свет в определённом направлении. За счет этого даже матовые оттенки воспринимаются насыщенно, без мерцания, характерного для обычных фотонных кристаллов.

«Кристаллы гуанина в отдельных пятнах ориентированы по-разному, поэтому цвета отражаются во всех направлениях, создавая эффект матовости», — объясняет Хамфри.

Кроме того, слизни могут комбинировать цвета двумя способами. Первый — изменять свойства отдельных кристаллов. Второй — смешивать «пиксели» разных оттенков, как красный и синий для получения фиолетового. Такой подход позволяет создавать широкий спектр оттенков, используя один и тот же материал.

«Эти механизмы вдохновляют нас на разработку новых экологически чистых красок», — добавляет Сильвия Виньолини из MPI.

Разнообразие и значение

Голожаберные моллюски, включая Hypselodoris bullockii из центрального и западного Тихого океана, часто называются морскими бабочками за их яркие цвета и формы. Они обитают в тёплых мелководных районах и выделяются необычными узорами, которые теперь можно объяснить наноструктурной организацией. Изучение шести видов слизней показало, что принцип «пиксельного окрашивания» универсален и помогает создавать сложные визуальные эффекты.

Уроки природы для технологий

Открытие морских слизней демонстрирует, как природа использует простые материалы для сложных визуальных эффектов. Фотонные кристаллы на основе гуанина позволяют животным контролировать цвет с высокой точностью. Этот принцип можно использовать для создания новых материалов, где цвет формируется не химией, а структурой, что открывает путь к экологичным и долговечным краскам.

«Мы часто черпаем идеи из природы. Возможно, это поможет сделать цвета будущего безопасными для окружающей среды», — подытоживает Виньолини.

Таким образом, морские слизни оказались не просто красивыми обитателями океана, но и живыми «экранами», которые используют нанопиксели для создания матовой, насыщенной окраски, открывая новые горизонты в понимании визуальных явлений и их применения в технологиях.