Представлен планшет Honor Pad X10

Представлен Honor Pad X10 – 11-дюймовый планшет с батареей на 10 100 мА·ч за $194
Honor анонсировала в Китае планшет Honor Pad X10.
Новинка позиционируется как устройство с оптимальным соотношением цены и качества, предлагая тонкий корпус толщиной 7,25 мм, экран с частотой обновления 90 Гц и до 97 дней автономной работы в режиме ожидания.
Характеристики
Honor Pad X10 оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 500 нит. Также имеются сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker-Free.
Планшет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680 в тандеме с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ встроенного хранилища.
Кроме того, гаджет получил основную камеру на 5 Мп с автофокусом, фронтальную камеру на 5 Мп, четыре динамика и аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч. Время автономной работы составляет до 22 часов при воспроизведении видео, до 123 часов при прослушивании музыки и до 97 дней в режиме ожидания.
В комплект входит зарядное устройство мощностью 15 Вт, однако поддержка быстрой зарядки отсутствует. В качестве операционной системы используется MagicOS 10 на базе Android 16. Также стоит отметить режим Learning Space с доступом к учебному контенту и функциями родительского контроля. Толщина устройства составляет 7,25 мм, а вес – 499 грамм.
Сроки выхода, цвета и цена
Honor Pad X10 уже поступил в продажу в Китае. Планшет доступен в двух цветах: Cyan Blue и Space Gray.
Цены:
- 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища – $194;
- 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища – $239;
- 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища – $269.