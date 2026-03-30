Представлен планшет Honor Pad X10

Honor анонсировала в Китае планшет Honor Pad X10.

© mobidevices.com

Новинка позиционируется как устройство с оптимальным соотношением цены и качества, предлагая тонкий корпус толщиной 7,25 мм, экран с частотой обновления 90 Гц и до 97 дней автономной работы в режиме ожидания.

Характеристики

Honor Pad X10 оснащён 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 500 нит. Также имеются сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker-Free.

Планшет работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680 в тандеме с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ встроенного хранилища.

Кроме того, гаджет получил основную камеру на 5 Мп с автофокусом, фронтальную камеру на 5 Мп, четыре динамика и аккумулятор ёмкостью 10 100 мА·ч. Время автономной работы составляет до 22 часов при воспроизведении видео, до 123 часов при прослушивании музыки и до 97 дней в режиме ожидания.

В комплект входит зарядное устройство мощностью 15 Вт, однако поддержка быстрой зарядки отсутствует. В качестве операционной системы используется MagicOS 10 на базе Android 16. Также стоит отметить режим Learning Space с доступом к учебному контенту и функциями родительского контроля. Толщина устройства составляет 7,25 мм, а вес – 499 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Honor Pad X10 уже поступил в продажу в Китае. Планшет доступен в двух цветах: Cyan Blue и Space Gray.

Цены: