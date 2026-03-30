У соцсети Bluesky появился ИИ-помощник, настраивающий ленту

У соцсети-конкурента Twitter — Bluesky — появился ИИ-помощник, настраивающий ленту

Разработчики Bluesky выпустили новое приложение под названием Attie. Это ИИ, который должен помочь настраивать ленты постов. Достаточно просто описать словами, что вы хотите видеть.

Вдруг вы хотите публикации о фольклоре, мифологии или даже традиционной музыке. ИИ сам сформирует подходящую ленту постов. В основе Attie лежит Claude, а само приложение построено на открытом протоколе AT Protocol, который использует Bluesky.

В будущем Attie сможет выполнять ещё более сложные задачи.

Сейчас новая «фича» доступна только в отдельном приложении Attie в режиме закрытого тестирования.