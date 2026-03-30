Отключение оплаты Apple с телефона сравнили с «выстрелом себе в ногу»

Мера не поможет в борьбе с использованием VPN-сервисов.

Россияне продолжат совершать подобные покупки, но эти денежные средства будут «уходить» из страны. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Эта мера никак не поможет в борьбе с VPN-сервисами, потому что у нас остаются карты оплаты. Купить карту оплаты можно где угодно, у тех же операторов. Убирают ручеёк дополнительных доходов. Это не огромные деньги, но заметные. Государство с них получало налоги. А сейчас они уходят в серую зону. То есть мы передаём ещё один денежный поток на территорию наших недругов, в другие страны. То есть, по сути, это деньги, которые вынимаются из российской экономики. Добиться с помощью этой меры того, что люди не будут пользоваться VPN-сервисами, невозможно. Они ими пользуются не потому, что они хотят платить Apple, а потому что они хотят получить доступ к ресурсам. Они всё равно будут это делать, но, убрав оплату, мы стреляем себе в ногу с точки зрения российского бизнеса. У Apple не будет упущенной выгоды, для них всё будет так же, как и раньше. Они будут получать эти деньги, просто российский потребитель будет платить больше, и это будут деньги, которые уходят из России. То есть эти действия подтолкнут пользователей Apple к уходу из российской юрисдикции в любые другие. Это выглядит как имитация бурной деятельности, которая не приводит к какому-то ощутимому результату».

Ранее стало известно, что, по информации РБК, с 1 апреля владельцы iPhone не смогут пополнять баланс Apple ID с мобильного счёта. Мобильные операторы «большой четвёрки» получили указание Минцифры отключить такую опцию, пишет издание со ссылкой на источники. В качестве причины им указали на необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов.