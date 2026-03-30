Отключение функции оплаты сервисов Apple с мобильного телефона ударит по россиянам, в первую очередь – по разработчикам, которые зарабатывают на этом.

Они окажутся в заложниках этого решения, которое выглядит очень странным и может вынудить американскую компанию окончательно уйти из страны, заявил НСН главред интернет-издания «Runet» Владимир Зыков.

«Очень странное поведение Минцифры. Российские пользователи должны иметь доступ к сервисам, которые используют ежедневно, а российские разработчики должны находить возможность зарабатывать, — подчеркнул специалист. — Оплата в AppStore касается также и российских приложений, которые получают за это немаленькие деньги. Сейчас Минцифры накажет не только Apple, но и российское пользовательское сообщество, а также российских разработчиков».

Зыков пояснил, что российские разработчики получают деньги от платежей в AppStore, отбивая гигантские затраты, которые они понесли при создании и продвижении своих приложений. Эта инициатива требует пересмотра и тщательного изучения с участием сотрудников IT-компаний, убежден эксперт.

Что касается Apple, то данное решение позволит компании сделать шаг в сторону от России, причем есть вероятность, что она решит вообще уйти из страны – на такие потери дохода компания, скорее всего, будет готова. Такие неоднозначные меры «очень сильно пугают», так важно стимулировать компанию вернуться, а не шантажировать, подчеркнул Зыков.

«Выбрано не самое лучшее время, чтобы пойти на такие жесткие меры», — заключил он.

Напомним, сегодня стало известно, что Минцифры РФ обсуждает возможность приостановки оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона, чтобы принудить компанию вернуть в App Store российские приложения. По словам источника РИА Новости в правительстве, в Минцифры считают, что временные ограничения на оплату сервисов Apple смогут побудить компанию к исполнению российских законов, поскольку упущенная выгода, как указывается, будет слишком велика.