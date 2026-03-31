Найдены скрытые сходства древних алфавитов Кавказа и Африки

В Университете штата Калифорния в Сан-Диего (SDSU) сравнили с помощью искусственного интеллекта древние системы письменности Африки и Кавказского региона Евразии. Оказалось, армянский алфавит структурно гораздо ближе к древней эфиопской письменности, чем предполагали лингвисты и историки ранее.

Ученые давно замечали, что некоторые буквы армянского, грузинского и агванского алфавитов напоминают знаки эфиопского письма, также известного как письменность геэз, возникшую на Африканском Роге более 1600 лет назад. Однако большинство исследований на эту тему основаны исключительно на визуальном анализе, когда ученые сами определяли, похожи ли буквы внешне.

На факультете машиностроения SDSU решили проверить эту гипотезу, применив вместо субъективной оценки человеческого глаза искусственный интеллект. Компьютерную программу обучили на базе более 28 000 изображений эфиопских символов, чтобы она смогла усвоить базовые формы и закономерности этой письменности. Алгоритм обрел навыки распознавания изгибов, прямых линий, углов и общей структуры каждого знака.

«Слепое» сравнение

Важно отметить, что компьютер не получал никаких сведений об истории, религии, географии или культуре. Он анализировал исключительно формы. После того как программа изучила эфиопские символы, она сравнила их с буквами армянского, грузинского и агванского алфавитов, вычислив степень геометрического сходства.

С результатами можно ознакомиться на страницах Digital Scholarship in the Humanities, и они впечатляющие.

Среди трех протестированных алфавитов наибольшее сходство с эфиопскими знаками продемонстрировали армянские буквы. Агванские буквы показали умеренный уровень сходства, а у грузинского письма, хоть и есть некоторые совпадения, соответствия наименьшие.

Для проверки результатов в сравнение включили латинский алфавит, и он показал минимальное сходство с эфиопским письмом.

«Нашей целью было выйти за рамки визуальных впечатлений, которые сложно проверить или воспроизвести. Сделав наши критерии четкими и математически обоснованными, мы предложили объективный вычислительный подход. Именно воспроизводимость результатов — главный плюс нашего метода», — говорит профессор SDSU Сэм Кассегне, ведущий исследователь.

Одним из самых неожиданных открытий стало то, что армянский алфавит оказался почти так же близок к эфиопскому, как сам эфиопский алфавит близок к своей собственной более ранней версии. Это позволяет предположить, что обнаруженное сходство вряд ли случайно.

Армянский алфавит возник около 405 года нашей эры. Примерно в тот же период эфиопская письменность активно развивалась и получала все более широкое распространение. Исторические источники свидетельствуют, что в это время жители Эфиопии совершали поездки в Иерусалим, Египет и Сирию. Создатель армянского алфавита Месроп Маштоц также путешествовал по некоторым регионам Ближнего Востока. Исследование SDSU не доказывает прямого заимствования одной письменности у другой, но свидетельствует о культурных контактах и взаимовлиянии между сообществами.

ИИ на службе истории

Мы привыкли, что искусственный интеллект применяется в беспилотных автомобилях или медицинской визуализации. Здесь же он был использован для анализа начертаний придуманных столетия назад букв и помог выявить свидетельства исторического культурного взаимодействия.

«Значимость этого исследования состоит в том, что вычислительная геометрия и историческая наука приходят к единому выводу, рассматривая одни и те же письменности и один и тот же исторический период. Модель не имела доступа к историческим документам, она обучалась исключительно на визуальной и структурной информации. И все же именно армянский алфавит был признан ею наиболее близким по структуре к эфиопскому в тот самый временной промежуток, о котором историки давно ведут споры. Такое совпадение результатов вычислительного анализа и исторических гипотез говорит само за себя», — подытожил специалист по ИИ и машинному обучению Даниэль Земене, первый автор работы.

На протяжении всей истории общества обменивались идеями, в том числе и системами письма. Греческая, Римская, Персидская и Арабская цивилизации оказывали влияние друг на друга самыми разными способами, и, как теперь очевидно, древняя письменная культура Эфиопии также могла сыграть важную роль в этом обмене идеями.