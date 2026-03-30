СМИ: iQOO 16 получит экран Samsung с частотой обновления 185 Гц
В сети появились подробности о будущем смартфоне iQOO 16, что должен выйти уже осенью. Судя по утечкам, главный акцент сделают на экран.
По данным инсайдеров, iQOO может стать одним из первых брендов, который протестирует новые экраны Samsung с частотой обновления 165 и 185 Гц и разрешением 2K.
Кроме экрана, СМИ пишут об улучшениях в камере. Предположительно, смартфон получит главный сенсор на 200 мегапикселей и телеобъектив с 50 мегапикселями.
Работать устройство будет на грядущем Snapdragon 8 Elite Gen 6. Из-за роста цен на компоненты базовая версия с памятью 12 ГБ + 256 ГБ может стоить около 725 долларов.