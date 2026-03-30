iQOO 16 получит экран Samsung с частотой обновления 185 Гц

В сети появились подробности о будущем смартфоне iQOO 16, что должен выйти уже осенью. Судя по утечкам, главный акцент сделают на экран.

© Ferra.ru

По данным инсайдеров, iQOO может стать одним из первых брендов, который протестирует новые экраны Samsung с частотой обновления 165 и 185 Гц и разрешением 2K.

© СМИ

Кроме экрана, СМИ пишут об улучшениях в камере. Предположительно, смартфон получит главный сенсор на 200 мегапикселей и телеобъектив с 50 мегапикселями.

Работать устройство будет на грядущем Snapdragon 8 Elite Gen 6. Из-за роста цен на компоненты базовая версия с памятью 12 ГБ + 256 ГБ может стоить около 725 долларов.