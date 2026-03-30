В Саксонии обнаружили уникальный комплекс погребений возрастом 4500 лет

Археологи из Государственного управления археологии Саксонии нашли в Лауснитцер-Хайде на востоке Германии уникальный комплекс погребений культуры шнуровой керамики, возраст которых оценивается примерно в 4500 лет.

По словам исследователей, это второе по величине место подобных захоронений к востоку от реки Эльбы и редкая возможность изучить доисторические обычаи ранних европейцев.

Курганы и их сохранность

Раскопки проводились перед началом добычи гравия в карьере Оттендорф-Окрилла на участке площадью 7,2 гектара под руководством доктора Матиаса Конрада.

«Без систематических исследований такие памятники могли бы исчезнуть навсегда», — подчеркнула государственный археолог доктор Регина Смольник.

Десять курганов, диаметром 6–7 метров и высотой до 0,75 метра, сохранились частично над землей. Их рвы достигают нескольких метров в глубину, что демонстрирует сложность строительства. Центральные погребальные ямы остаются нетронутыми, а структурная целостность курганов позволяет изучать архитектуру древних погребений и представления о сакральном пространстве того времени.

Погребальные обряды и социальная структура

Тела хоронили в согнутом положении на боку. Мужчины лежали на правом с головой на запад, женщины — на левом с головой на восток. Археологи подчеркивают, что такие практики отражают строгое соблюдение гендерных правил и важность символической ориентации в ритуалах.

«Эти обычаи дают ценную информацию о социальной структуре и религиозных взглядах позднего неолита», — поясняют исследователи.

Уникальные находки

Могилы содержали множество артефактов: керамические сосуды, амфоры, кубки, кремневые наконечники стрел, каменные топоры и секиры. Особенно примечательно, что в трех курганах нашли шесть топоров, пять секир и десять стрел — это выше среднего показателя для аналогичных памятников, что может указывать на высокий статус похороненных.

В одной из могил обнаружили около 20 медных бус, предположительно носившихся как ожерелье. Это редкость для Саксонии, где медные украшения обычно представлены небольшими кольцами или спиралями. Коррозия металла помогла сохранить часть нижней челюсти человека — единственный человеческий фрагмент на месте. Такие находки ценны для антропологии и изучения ранней металлургии.

Кроме того, археологи выявили следы использования окрашенных и резных керамических сосудов, что может говорить о культурных и торговых связях с другими регионами Европы того времени. Найденные кремневые орудия и каменные предметы указывают на мастерство в обработке материалов и на важность ритуальной или символической функции оружия и инструментов в культуре.

Научная и историческая ценность

Раскопки предоставляют уникальные сведения о погребальных практиках, социальном устройстве и религиозных представлениях позднего неолита. Они также показывают, что археология может сочетаться с промышленным развитием при правильном планировании.

«Последний раз подобные курганы в Саксонии изучали более 40 лет назад. Сейчас у нас есть шанс получить уникальные сведения о торговых связях, металлургии и повседневной жизни древних европейцев», — отмечают ученые.

Это открытие подчеркивает важность сохранения культурного наследия и дает возможность понять повседневную жизнь, верования и технологии древних обществ. Археологи надеются, что дальнейший анализ поможет изучить социальные сети племен, ранние металлургические практики и ритуальные традиции, а также связи между различными регионами Европы позднего неолита.