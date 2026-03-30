В Минцифры обсуждают приостановку оплаты сервисов Apple со счёта мобильного телефона, чтобы вынудить компанию вернуть российские приложения в App Store.

«Минцифры... обсудило возможность временно приостановить оплату сервисов Apple со счёта мобильного телефона, чтобы заставить технологического гиганта вернуть российские сервисы в App Store», — заявил РИА Новости источник в правительстве.

СМИ: Роскомнадзор мог ослабить блокировку Telegram

Ранее суд оштрафовал Apple на 3,5 млн рублей за запрещённый контент.