Магнитные бури сегодня: мощная вспышка на Солнце и прогноз

На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X1.4, сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Явление зарегистрировано 30 марта в 06:19 по московскому времени. Предыдущая вспышка такого уровня наблюдалась 4 февраля, после чего светило находилось в относительно спокойном состоянии.

Несмотря на произошедшее событие, прогноз космической погоды на 30 марта оценивается как преимущественно спокойный, передает Ura.ru со ссылкой на данные лаборатории. Планетарный индекс Kp будет держаться на уровне 2,7 по девятибалльной шкале, что соответствует «зеленой» зоне. Небольшое возбуждение геомагнитного поля ожидается в интервале с 06:00 до 09:00, когда индекс может подняться до 4 («оранжевый» уровень). Вероятность возникновения магнитной бури оценивается в 51%, слабых возмущений — около 30%.

В Москве 30 марта атмосферное давление немного ниже нормы и составит 747 мм рт. ст., в Санкт-Петербурге — 759 мм рт. ст., что соответствует климатической норме, следует из данных Гидрометцентра.

Прогноз на начало апреля

С 1 по 7 апреля специалисты прогнозируют колебания уровня Kp от 2 до 4,8 балла, пишет kp.ru со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии. Небольшие геомагнитные возмущения ожидаются 2 и 6 апреля — в эти дни метеочувствительные люди могут испытывать головные боли и недомогание. В остальные дни первой недели апреля магнитосфера будет оставаться спокойной.

Минувшая неделя завершилась после семидневной магнитной бури, которая, по мнению астрономов, стала еще одним подтверждением того, что сильные возмущения могут происходить и после пика солнечной активности (осень 2024 года). Ученые отмечают, что точные механизмы, управляющие поведением светила, до сих пор остаются до конца не изученными.

В периоды геомагнитных колебаний специалисты рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим сна, снизить физические нагрузки, скорректировать рацион в пользу овощей и фруктов, а также отказаться от алкоголя и табака. Благотворное влияние оказывают прогулки на свежем воздухе и контрастные водные процедуры.