Раскрыто влияние магнитосферы Земли на лунную радиацию

Ученые отследили колебания радиации на Луне и выявили период, когда космические лучи менее активны. Это открытие может оказаться важным для планирования будущих космических миссий.

Исследование провели на основании данных китайского лунного модуля «Чанъэ-4». Приборы на борту использовали для проведения нейтронно-дозиметрических экспериментов. Ученые проанализировали информацию, собранную за 31 лунный цикл с января 2019 по январь 2022 года.

Эксперты отслеживали изменения в количестве протонов в лучах, когда Луна следовала по своей орбите вокруг Земли. Они обнаружили, что количество протонов с более низкой энергией, в диапазоне от 9,18 до 34,14 мегаэлектронвольт, упало примерно на 20% в течение местного утреннего периода Луны по сравнению с более поздними часами. Команда пришла к выводу, что феномен возникает из-за того, что магнитное поле Земли блокирует некоторые высокоэнергетические протоны.

Космические лучи представляют собой одну из самых серьезных угроз для астронавтов. Они способны проникать в ткани человека, повреждать ДНК и повышать риск онкологических заболеваний. Знание того, когда эти лучи менее активны, позволит лучше планировать работу астронавтов на Луне. Исследование также показало, что магнитосфера Земли влияет на космос далеко за пределами своей протяженности, сообщает Science Advances.

