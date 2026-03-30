Telegram заблокировал более 150 тысяч групп и каналов

Мессенджер Telegram за 28 и 29 марта заблокировал более 150 тысяч групп и каналов. Об этом говорится на сайте платформы.

В субботу, 28 марта, Telegram ограничил доступ к 72,4 тысячи групп и каналов. На следующий день были заблокированы 77,8 таких сообществ.

Всего в 2026 году мессенджер ограничил доступ к 11 миллионам групп и каналов.

«Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы единиц контента, которые нарушают условия предоставления услуг, в том числе относительно подстрекательства к насилию, распространения материалов с насилием в отношении детей и торговли запрещенными товарами», — поясняется на сайте платформы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России высказалась о штрафах за рекламу в Telegram. Ведомство заявило, что не будет привлекать к ответственности за рекламу в этом мессенджере до конца 2026 года.