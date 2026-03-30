В Сбере рассказали, как ИИ будет выходить в материальный мир

Внедрение искусственного интеллекта в материальный мир выходит за рамки автоматизации отдельных процессов и предполагает формирование комплексных экосистем умных устройств. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

© Пресс-служба Сбера

По его словам, речь идет о создании среды, в которой интеллектуальные машины смогут эффективно и безопасно взаимодействовать как с человеком, так и между собой.

Ведяхин отметил, что одним из ключевых технологических принципов такого подхода является роевой интеллект — способность множества автономных устройств действовать согласованно без централизованного управления по аналогии с поведением колоний насекомых.

«Внедрение ИИ в материальный мир выходит далеко за рамки простой автоматизации с помощью отдельных роботов. Это построение целостной экосистемы умных устройств», — подчеркнул он.

Как указал топ-менеджер Сбербанка, развитие физического ИИ требует междисциплинарного подхода. В частности, такие решения опираются на достижения в области механики, электроники и материаловедение, позволяющего создавать материалы с заданными характеристиками.

Дополнительную сложность, по его мнению, создает необходимость постоянного взаимодействия устройств между собой и с людьми. Это, как отметил Ведяхин, выводит на первый план требования к надежности и безопасности подобных систем.

Он добавил, что дальнейшее развитие физического ИИ будет связано с совершенствованием технологий координации автономных устройств и повышением устойчивости их работы в реальных условиях.