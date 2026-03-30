В израильской пустыне нашли страусиные яйца возрастом 7000 лет

Запас страусиных яиц, которым 7000 лет, обнаружен при раскопках близ Ницаны на юге Израиля. О находке сообщило Управление древностей Израиля (IAA) в воскресенье.

Яйца находились неподалеку от остатков очага. Ученые полагают, что он принадлежал доисторическим кочевникам пустыни, которые собирали эти яйца, готовили и съедали прямо на месте.

«Близость яиц к очагу и характер их залегания указывают на то, что это не естественная кладка, а намеренно собранный запас. Одно яйцо было прямо внутри очага, что подтверждает версию об использовании их в пищу», — говорит археолог IAA Лорен Дэвис, изучающая культуру кочевников Негева и Аравы.

По ее словам, сохранности находки способствовали условия пустыни.

«Такие стоянки быстро заносит песком, а затем, на протяжении сотен и тысяч лет, по мере движения дюн, они снова обнажаются, — объясняет исследовательница. — Именно это позволило яйцам так исключительно хорошо сохраниться — обычно они до нас не доходят. Нам повезло: эти раскопки приоткрыли окно в жизнь кочевников, которые кочевали здесь в ту эпоху».

Страусы в Израиле

По данным IAA, страусы были обычным явлением в этих краях, пока не вымерли в XIX веке. Их яйца высоко ценились в различных применениях.

«В археологических памятниках страусиные яйца встречаются в погребальном контексте, а также в качестве предметов роскоши и водяных фляг. Разумеется, их использовали и как источник пищи: одно страусиное яйцо по питательной ценности заменяет около 25 обычных куриных яиц, — рассказывал ведущий научный сотрудник ведомства Амир Горзальчани. — Интересно, что яйца страусов — нередкая находка при раскопках, в отличие от костей. Возможно, это говорит о том, что в древности люди избегали охотиться на страуса и ограничивались сбором его яиц».

Другие находки

Ранее в этом месяце археологи из Университета Бен-Гуриона в Негеве обнаружили в национальном парке Ницана на границе Израиля с Египтом церковь возрастом 1400 лет. Она относится к византийскому и раннему исламскому периодам (V–VII века н. э.).

Храм расположен на главной дороге, ведущей к монастырю Святой Екатерины и горе Синай. Это уже шестая церковь, найденная на этом месте; она служила как жителям древнего города Нессана (Ницана), так и паломникам, приходившим в эти края.

Археологи также вскрыли обширный комплекс, включавший странноприимный дом и бани с купальнями, отделанными мрамором. Кроме того, на месте раскопок обнаружили несколько хорошо сохранившихся мозаик.