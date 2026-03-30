В РФ разрабатывают спутник для съемки Земли в условиях плохой видимости

Московский авиационный институт (МАИ) совместно с компанией "Газпром СПКА" и Ижевским радиозаводом создали макет радиолокационного спутника для съемки Земли в условиях плохой видимости.

Об этом ТАСС сообщил проректор по научной работе Московского авиационного института Андрей Иванов.

"Совместно с "Газпром СПКА" и Ижевским радиозаводом мы сделали макет радиолокационного спутника - он предназначен для дистанционного зондирования Земли в условиях облачности и плохой видимости. В целом, проделано немало, а планов еще больше", - сказал проректор по научной работе университета.

Радиолокационный спутник разрабатывается в рамках проекта "Бесшовная операционная среда", целью которой является объединение космических систем и сервисов с беспилотными технологиями и обеспечение их бесшовного взаимодействия в рамках единых протоколов связи и обмена информацией. Конечный пользователь делает запрос - и в зависимости от требований получает данные либо с космического аппарата, либо с беспилотника, либо гибридные данные сразу из нескольких источников, обработанные с помощью специального программного обеспечения, в том числе с использованием искусственного интеллекта.