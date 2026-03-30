Найдено оптимальное время прослушивания музыки для снятия тревоги

Короткая музыкальная пауза может реально облегчить тревожность — и, как показало исследование, опубликованное в PLOS Mental Health, для этого есть почти «идеальная» продолжительность.

Работу провели ученые из Университета Торонто. В исследовании участвовали 144 взрослых с умеренной тревожностью. Важно, что все они уже принимали лекарства, поэтому задача была не заменить лечение, а проверить, может ли музыка дать дополнительный эффект.

Как устроили эксперимент

Участников разделили на четыре группы. Контрольная группа слушала розовый шум — ровный фоновый звук, напоминающий дождь или шум моря. Остальные слушали музыку, дополненную так называемой ABS-стимуляцией.

ABS — это специальные звуковые паттерны, встроенные в музыку. Они не всегда заметны на слух, но влияют на активность мозга, помогая снизить уровень возбуждения и «переключить» внимание с тревожных мыслей.

Сеансы различались по длительности — 12, 24 и 36 минут. До и после прослушивания участники проходили стандартизированные тесты, которые фиксируют изменения как в эмоциональном состоянии, так и в физических проявлениях тревоги.

Что показали результаты

Музыка с ABS оказалась заметно эффективнее розового шума. Она уменьшала когнитивные симптомы — например, навязчивые мысли и трудности с концентрацией, — а также физические проявления тревоги, включая тошноту и дискомфорт в груди.

Кроме того, участники сообщали об общем улучшении настроения и снижении внутреннего напряжения. Это важно, поскольку тревога часто сопровождается не только страхом, но и устойчивым негативным фоном.

Наиболее устойчивый эффект дала 24-минутная сессия. Она оказалась сопоставима по результату с 36-минутной, но при этом требует меньше времени, а 12 минут давали заметно более слабый эффект.

«Мы наблюдаем зависимость эффекта от дозы, где оптимальным кажется прослушивание музыки в течение примерно 24 минут с использованием ABS. Она достаточно длинная, чтобы существенно повлиять на уровень тревожности, но не настолько длинная, чтобы слушателям нужно было выделять на нее много времени», — отметил соавтор исследования Фрэнк Руссо.

Как это можно использовать

Тревожные расстройства остаются одной из самых распространенных проблем психического здоровья. Медикаменты и психотерапия эффективны, но требуют времени, могут быть дорогими и иногда вызывают побочные эффекты.

На этом фоне музыкальные методы выглядят как доступное дополнение. Они не заменяют лечение, но могут помочь быстрее справляться с симптомами в повседневной жизни — например, в моменты стресса или перед сном. И хотя эффект не стоит переоценивать, данные показывают, что даже одна правильно подобранная музыкальная сессия может заметно изменить состояние — если дать ей достаточно времени.