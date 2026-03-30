Найден уникальный смартфон Samsung

Корпорация Samsung, вместе с обычными смартфонами Galaxy S26, выпустила на рынок уникальные аппараты, недоступные в широкой продаже. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Журналисты медиа напомнили, что в актуальную серию устройств Samsung входят смартфоны, которые имеют минимум 256 гигабайт встроенной памяти — такой объем стал отраслевым стандартом. Однако на рынок корпоративной техники корейская фирма выпустила уникальные версии телефонов, имеющие 128 гигабайт памяти.

В материале говорится, что модели S26 Enterprise Edition кроме накопителя 128 гигабайт получают пакет программного обеспечения Samsung Personal Data Engine, годовую подписка на технологию защиты данных Samsung Knox и три года расширенной поддержки. Так, функция Samsung Knox позволяет администраторам организацией удаленно контролировать смартфоны.

Авторы объяснили уникальность телефонов тем, что купить их в рознице невозможно — они продаются организациям, а не физическим лицам. В Великобритании корпоративная версия смартфона Samsung Galaxy S26 стоит минимум 660 фунтов стерлингов, или около 72 тысяч рублей.

Ранее журналисты издания Android Police заявили, что Samsung Galaxy S26 Ultra уступает китайским конкурентам по времени автономной работы. По большой части это связано с тем, что модель имеет батарею емкостью всего 5000 миллиампер-часов.