Telegram предупредит о рисках при использовании альтернативных клиентов

Разработчики Telegram планируют добавить отметку в профили пользователей, которая укажет на использование неофициальных клиентов мессенджера. Об этом сообщает «Код Дурова», показавший, как это будет выглядеть.

С внедрением нововведения при использовании альтернативного приложения в профиле будет отображаться предупреждение о потенциальных рисках: «[Пользователь] использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем». Уведомление планируется размещать непосредственно под именем пользователя. На текущий момент функция проходит закрытое тестирование.

Разработка уведомления происходит на фоне сообщений о выявленных уязвимостях в стороннем клиенте Telega. По данным исследователей, приложение реализует схему перехвата трафика (MITM), перенаправляя соединение через собственные серверы вместо официальной инфраструктуры Telegram.

Кроме того, в Telega обнаружено использование дополнительного RSA-ключа, отсутствующего в официальных клиентах, а также блокировка контента и скрытие секретных чатов. Эти факторы, по оценке экспертов, могут представлять потенциальную угрозу конфиденциальности пользователей.