Чума бронзового века могла распространиться без участия блох

Чума бронзового века могла распространяться не через блох, как в более поздние эпохи, а через тесный контакт между парнокопытными и людьми. К такому выводу ученые пришли, обнаружив древнюю ДНК возбудителя чумы в останках домашней овцы возрастом около четырех тысяч лет. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

ДНК бактерии Yersinia pestis удалось выделить из зуба животного, найденного в Аркаиме — укрепленном поселении бронзового века на юге Урала. Генетический анализ показал, что овца была заражена той же линией возбудителя, которая поражала людей в Евразии тысячи лет назад. Ранее подобные следы находили только в человеческих останках.

Ученые отмечают, что штаммы чумы бронзового века отличались от тех, что вызвали средневековую пандемию «Черной смерти». У них отсутствовал ген, позволяющий бактерии выживать внутри блох. Это ставило под сомнение классическую схему передачи инфекции «грызун — блоха — человек» и заставляло искать другие пути распространения болезни.

Новая находка позволяет предположить, что домашний скот мог выступать связующим звеном между дикими животными и людьми. В бронзовом веке пастухи перегоняли овец, крупный рогатый скот и лошадей по обширным пастбищам, где они регулярно контактировали с грызунами, птицами и тушами животных. В таких условиях заражение могло происходить через инфицированную воду, останки животных или прямой контакт с дикой фауной.

Исследования в современных природных очагах чумы показывают, что овцы могут заражаться после контакта с инфицированными сурками и затем передавать инфекцию людям. При этом сами стада, вероятно, не служили постоянным резервуаром бактерии. Эту роль, по мнению ученых, по-прежнему выполняли дикие грызуны, которые способны долгое время переносить патогены в природных популяциях.

Генетическое сравнение показало, что обнаруженный штамм относится к той же линии чумы бронзового века, которая циркулировала среди людей Евразии почти две тысячи лет. Со временем бактерия постепенно теряла некоторые гены, однако все еще отличалась от более поздних вариантов, адаптированных к передаче через блох.