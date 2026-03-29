Глава «Ростелекома»: WhatsApp умер, Telegram умрет в ближайшие дни

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что Telegram «умрет» на следующей неделе.

Его комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) умер, Telegram умрет в ближайшие дни, MAX растет, поэтому все хорошо», — сказал он.

29 марта председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов заявил, что вероятность того, что работа Telegram будет восстановлена в России, высокая.

В августе 2025 года Роскомнадзор заблокировал звонки через мессенджер. С 10 февраля 2026 года ведомство начало замедлять работу Telegram.

Роскомнадзор требует от Telegram соблюдения «закона о приземлении» (открытие представительства), локализации данных пользователей и удаления незаконного контента. Ожидается, что с 1 апреля платформа полностью перестанет работать в России.