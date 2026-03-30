Ученые впервые измерили глубокие магнитные процессы в недрах Солнца

Ученые из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби нашли новые крупные волны внутри Солнца, которые формируются благодаря магнитным полям глубоко под поверхностью. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показывает, что эти волны открывают доступ к частям Солнца, о которых раньше можно было только догадываться.

© naukatv.ru

Изучение их движения позволяет понять, как внутри звезды формируются и меняются магнитные поля.

Динамичный океан газа

Солнце — это не просто горячий шар. Его внутреннее строение напоминает бурный океан из плазмы, электрически заряженного газа, который постоянно движется под влиянием вращения и магнитных сил. Эти процессы создают солнечный цикл, пятна на поверхности и мощные вспышки, способные нарушить работу спутников, связи и электросетей на Земле. До недавнего времени ученые могли лишь наблюдать поверхностные проявления, а то, что происходит в глубине, оставалось скрытым.

Волны, которые показывают невидимое

Команда из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби проанализировала естественные колебания Солнца за более чем десять лет. В результате они обнаружили ранее неизвестные глобальные волны, связанные с внутренними магнитными полями.

«Эти волны дают нам уникальную возможность заглянуть в скрытую магнитную систему Солнца», — говорит Шраван Ханасоге, соруководитель исследования и ведущий автор.

Изучая, как эти волны движутся, ученые могут определить силу и форму магнитных полей, расположенных глубоко под поверхностью. Это дает ключ к пониманию того, как формируется солнечная активность, и помогает предсказывать вспышки, которые могут повлиять на технологии на Земле.

Новые горизонты для космической погоды

Результаты исследования открывают новый способ изучать недра Солнца и отслеживать изменения его магнитного поля со временем.

«Понимание этих внутренних процессов имеет решающее значение для прогнозирования солнечной активности, которая может влиять на спутники, системы связи и электроснабжения на Земле», — подчеркивает Ханасоге.

Кроме того, эти открытия помогают ученым изучать магнитные явления в других звездах, создавая общую картину того, как работают звездные магнитные поля во Вселенной.