Российские ученые нашли в Антарктиде место с древнейшим льдом

Российские ученые определили район в Антарктиде, где может находиться самый древний лед на планете — возрастом до двух миллионов лет. Об этом сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

По его словам, на станции «Восток» уже получили образцы возрастом чуть больше миллиона лет, которые являются своеобразной летописью климата. Новый участок расположен в 300 километрах от станции, на так называемом Куполе Б.

Обнаружение более древнего льда позволит узнать состав атмосферы и ход температур миллионы лет назад. Ученые готовы начать экспедицию, как только получат финансирование. Параллельно идет подготовка к исследованию крупнейшего подледного озера Восток, для чего требуется разработка технологии «чистого» проникновения без загрязнения водоема, изолированного под толщей льда миллионы лет.