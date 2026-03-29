Есть высокая вероятность того, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства и работа мессенджера будет восстановлена в РФ. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.

"Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с РФ и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран", - сказал собеседник агентства.

Требования РФ к Telegram - это абсолютно адекватная повестка и в команде мессенджера ее обсуждают, заключил Ионов.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии ведомства, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. Роскомнадзор сообщал, что ведомством принято решение о замедлении сервисов Telegram в связи с "систематическим и постоянным нарушением мессенджером требований федерального закона".