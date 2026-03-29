«Усвой урок»: на Святой земле найдено мрачное послание на древнем снаряде

Древний снаряд имеет размеры 3,2 х 1,95 см, весит 38 граммов и, вероятно, использовался греческими защитниками города, пишет Daily Mail. Хотя на месте раскопок были найдены десятки свинцовых “пуль” для пращи, этот снаряд выделяется тем, что на нем первом обнаружена такая надпись.

"Пули из пращи были дешевым боеприпасом, метаемым вручную, и использовались на протяжении тысячелетий, – рассказал Daily Mail Майкл Айзенберг, археолог из Хайфского университета. – Это первый случай, когда греческое слово "учись" встречается на пулях для пращи – вероятно, это проявление сарказма местного защитника".

Его команда считает, что это слово можно интерпретировать как издевательское обращение, адресованное наступающим врагам. И этот снаряд дополняет аналогичные “пули” для пращи с надписями, исполненными черного юмора, найденные в этом регионе, в том числе с надписями "лови" и "попробуй на вкус".

Надпись, вероятно, была сделана путем заливки расплавленного свинца в форму, украшенную греческими буквами ΜΑΊΟΥ. Авторы интерпретировали надпись как форму слова "mathaíno", что означает "учись", и они полагают, что написание указывает на то, что это была команда, которая означала "выучи свой урок".

"Это проявление местного саркастического юмора со стороны защитников города, которые хотели преподать урок своим врагам, подмигнув им", - рассказал доктор Айзенберг.

Древний город Гиппос, ныне известный как Суссита, располагался примерно в миле к востоку от Галилейского моря, отмечает Daily Mail. Археологи полагают, что пуля была выпущена защитником с городских стен, выходивших на дорогу.

Снаряд для пращи был обнаружен с помощью металлоискателя в 2025 году недалеко от района, который мог бы стать "наиболее удобной точкой нападения по направлению к главным воротам города". “Пуля” была найдена на расстоянии 260 метров от городских стен, что указывает на внушительное расстояние, с которого ее могли метать.

Одна сторона “пули” была разрушена в результате мощного удара, и эксперты предполагают, что первоначально она весила 45 граммов.

"На коротких дистанциях они были очень эффективны при поражении отдельных целей, в то время как на больших расстояниях они были эффективны против скопления врагов", - говорит доктор Айзенберг.

Хотя большинство пуль для пращи не несут никаких надписей, на некоторых из них, как было обнаружено, нанесены имена богов, воинских частей, городов, личные имена и приветствия победы, пишет команда в журнале Palestine Exploration Quarterly.

"Хотя некоторые из них украшены изображением скорпиона или молнии, пуля, описанная в этой статье, является первой пулей с такой надписью", - добавили они.

Исследователи объяснили, что пули для пращи были одними из самых распространенных боеприпасов того времени, поскольку они были дешевыми и простыми в изготовлении.

Анализ этой пули для пращи позволяет отнести ее ко второй половине II века до нашей эры или к началу I века до нашей эры.

Доктор Айзенберг сказал, что, возможно, пуля была использована во время битвы с участием еврейского царства Хасмонеев.

"В 101 году до нашей эры мы видим, как Александр Яннай (иудейский царь из династии Хасмонеев – «МК») пытается завоевать Гиппос и этот регион", - добавил он.

Ученый отмечает, что возможны и другие сценарии, в том числе, что пуля из пращи была запущена во время более ранних столкновений между различными греческими царствами или что она использовалась во время тренировок.

"Мы не знаем, пришелся ли удар по камню или человеку но удар определенно был", - сказал он.

Пулей из пращи можно было выстрелить, поместив в центральный отсек пращи снаряд миндалевидной формы, сделанный из свинца или камня. Пращник должен был держать концы шнура и быстро вращать пращу над головой или сбоку, чтобы увеличить кинетическую энергию. Затем в нужный момент они отпускали один шнур, и “пуля” быстро летела в сторону противника. По некоторым расчетам, снаряд мог пролететь до 400 метров, поясняет Daily Mail.