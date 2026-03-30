Перечислены важные функции Windows

Корпорация Microsoft представила обновление Windows 11 KB5079391, которое получило несколько важных функций. Их перечислили журналисты издания Neowin.

В первую очередь апдейт, который не содержит исправлений и патчей безопасности, добавил поддержку мониторов с частотой до 1000 герц. Также была повышена надежность работы HDR на дисплеях с несовместимыми блоками DisplayID 2.0, поддержка минимального энергопотребления при подключении через порт USB4. В «Проводнике файлов» появилась функция разблокировки и просмотра файлов, загруженных через интернет.

Также инженеры Microsoft обновили и переделали меню настроек. Там появился структурированный и интуитивно понятный интерфейс. На главной странице параметров Windows появилась карточка, отображающие основные характеристики устройства. В Copilot добавили функцию голосового ввода.

Обновившие свои компьютеры пользователи смогут активировать функцию «Умное управление приложениями» (SAC) без чистой установки Windows. Она позволяет блокировать ненадежные или потенциально опасные приложения. Кроме того, в KB5079391 повысили производительность и стабильность операционной системы (ОС), улучшили качество Windows Hello.

