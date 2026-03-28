«Роскосмос» показал, как выглядит поверхность Луны при низком Солнце

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале серию детальных снимков лунной поверхности, сделанных с помощью телескопа Celestron 9.25.

На одном из кадров представлен Северный регион Луны, на втором — кратеры Теофил, Кирилл и Катарина, расположенные у Моря Нектара. Третий снимок сделан в районе терминатора, где освещенная часть спутника граничит с неосвещенной. Все изображения получены днем с применением инфракрасного фильтра.

«Низкое Солнце вытягивает длинные тени, которые подчеркивают мельчайшие детали рельефа: террасированные склоны крупных кратеров, цепочки малых кратеров, гряды выбросов от ударов», — сообщили в госкорпорации.

Такие условия съемки позволяют детально рассмотреть структуру лунной поверхности, включая элементы, которые при более высоком положении светила остаются незаметными.

Публикация снимков приурочена к продолжающейся работе по исследованию Луны. «Роскосмос» неоднократно делился кадрами, полученными с помощью наземных телескопов, демонстрируя возможности отечественной оптики и фиксируя изменения в ландшафте спутника. Использование инфракрасного фильтра позволяет получать изображения с высоким контрастом и четкостью даже в дневное время.

Параллельно лунную программу реализует американское аэрокосмическое агентство NASA. Ранее оно планировало в 2027 году осуществить высадку астронавтов на Луну, но недавно эту миссию пришлось отложить.