Российский телескоп включился в работу в Нигерии по наблюдению за космическим мусором

Первый свет из космоса получен на днях телескопом Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, установленным в Нигерии.

© Московский Комсомолец

Как сообщили «МК» в институте, 20-сантиметровый широкоугольный телескоп был поставлен ИПМ имени Келдыша в Нигерию несколько лет назад в рамках работы по координации международной сети оптических телескопов ISONscope, которая поддержана Управлением ООН по вопросам космического пространства.

Не так давно, в середине марта российские ученые, управляющие работой телескопа из России, и их нигерийские коллеги получили первое тестовое изображение, так называемый «первый свет» из космоса, что ознаменовало начало работы аппаратуры.

По словам сотрудников ИПМ РАН, у нигерийцев, которые имеют сейчас на орбите один геостационарный спутник, запущенный для них Китаем, есть интерес не только к наблюдению за космическим мусором, который телескоп сможет видеть в диапазоне высот от 150 до 50 тысяч километров, но и к астрофизическим работам. Их в частности интересуют так называемые транзиенты – быстропротекающие явления на небесной сфере, к примеру, гамма-всплески.

России со своей стороны данный проект ценен тем, что она развивает международную сеть на площадках, курируемых ООН. Кстати, работы по безопасному космосу под эгидой ООН – это одна из немногих программ, которая еще поддерживается США.

В ближайших планах сети ISONscope – ввод в строй еще двух телескопов в Кении и Эфиопии.