Блогер сравнил камеру всех поколений iPhone

Известный техноблогер Маркус Браунли решил сравнить фотографии, сделанные на каждом поколении iPhone. Соответствующий ролик он опубликовал на своём YouTube-канале.

Браунли сделал фотографии на всех версиях смартфона, начиная с iPhone 1, выпущенного в 2007 году, заканчивая актуальным iPhone 17. Результат виден невооруженным глазом — разница между кадрами минимальна.

Пользователи в комментариях поддержали блогера за эксперимент. Некоторые считают, что фото-технология действительно не сильно развилась за время существования iPhone. При этом, многие заявили, что при слабом освещении актуальные гаджет снимает более детализированнее и разница между фотографиями станет заметней.