Инсайдер рассекретил причину задержки новых Apple TV и HomePod

Компания Apple отложила выпуск новых устройств Apple TV, HomePod и HomePod mini до появления обновленной версии голосового помощника Siri. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил журналист из Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, обновления для всех трех устройств фактически готовы уже с прошлого года, однако их запуск зависит от выхода более персонализированной версии Siri, которая должна появиться в составе новой операционной системы iOS 27. Ожидается, что бета-версия системы станет доступна в июне, а финальный релиз состоится осенью.

Таким образом, новые версии Apple TV, HomePod mini и полноразмерного HomePod могут выйти позже в этом году.

Дополнительным признаком скорого обновления линейки называют снижение складских запасов устройств в розничных магазинах компании. В частности, отдельные конфигурации HomePod mini в ряде регионов уже недоступны с быстрой доставкой, что может свидетельствовать о завершении их производства.

Среди ожидаемых изменений – новый процессор A17 Pro в Apple TV, а также обновленные чипы и улучшенные характеристики у компактной колонки. Текущие модели устройств были представлены несколько лет назад и, по оценкам наблюдателей, нуждаются в обновлении.

Ранее умные колонки от Apple перестали работать у россиян после обновления.