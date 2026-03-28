Умные колонки от Apple перестали работать у россиян после обновления

Пользователи Apple HomePod начали массово жаловаться на сбои в работе устройств после установки обновления ПО до версии 26.4. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам владельцев, после обновления умные колонки перестают нормально функционировать: устройства могут не включаться, самопроизвольно перезагружаться и терять подключение к Wi-Fi. При этом даже полный сброс настроек не решает проблему – спустя некоторое время после перезапуска сбои возникают вновь.

Сообщается, что подобные неполадки фиксируются не только в России, но и в других странах.

Apple HomePod представляет собой умную колонку от Apple, которая используется как акустическая система и голосовой помощник, а также для управления устройствами «умного дома».

Стоимость устройства в зависимости от поколения составляет от 12 до 60 тысяч рублей.

