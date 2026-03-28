Представлена теория о "универсальной энергии" сознания

Ученый сомневается в традиционной концепции происхождения сознания

Немецкий физик Йоахим Кеплер предложил революционную теорию о происхождении человеческого сознания. Ученый считает, что мозг не генерирует мысли самостоятельно, а функционирует как приемник, подключающийся к "универсальной энергии", заполняющей вселенную.

По мнению Кеплера, молекулы в коре головного мозга способны улавливать энергетическое поле нулевой точки. Сам исследователь утверждает:

"Сознание находится в поле. Мы просто используем его".

Это заявление противоречит устоявшимся научным взглядам, согласно которым сознание формируется внутри человеческого мозга.

Теория вызвала скепсис в научном сообществе. Профессор Оксфордского университета Влатко Ведрал указал на логическое противоречие: если теория верна, то разум должны иметь и неодушевленные предметы, поскольку энергетическое поле воздействует на все вокруг. Ведрал считает, что прежде всего необходима надежная модель, а затем — серия детальных экспериментов.

На сегодняшний день нет научных доказательств того, что мозг может соединяться с космической энергией. При этом единого мнения о работе человеческого разума в науке до сих пор нет. Кеплер же надеется, что его теория поможет доказать бессмертие души и ее способность сохраняться в энергетическом поле вселенной после смерти человека.