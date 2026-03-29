Россиян предупредили о вирусах под видом приложений ЖКХ

Мошенники распространяют вредоносные приложения, маскируя их под программы для оплаты услуг ЖКХ, банковские сервисы и утилиты для отслеживания радаров ДПС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

© Lenta.ru

В ведомстве отметили, что злоумышленники выдают такие программы за полезные приложения, включая специализированные утилиты, предназначенные для выполнения отдельных задач.

По данным МВД, установка подобных приложений позволяет мошенникам получать доступ к средствам пользователей, оформлять на них микрозаймы и похищать персональные данные.

Количество обращений россиян, связанных с распространением вредоносного программного обеспечения (ПО), в 2026 году выросло почти в восемь раз. По данным «Известий», в феврале число жалоб на вредоносное ПО увеличилось в 7,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Аналитик Евгений Панков связал этот рост с активным использованием мошенниками новых технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), с помощью которого злоумышленники научились быстрее создавать уникальные вирусы.

Ранее эксперт предупредил, что мошенники узнают о вас из открытых источников.