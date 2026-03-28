Инсайдер опубликовал экран фото iPhone 18 с уменьшенным Dynamic Island

Все модели линейки iPhone 18 получат уменьшенный вырез Dynamic Island, который ранее ожидался только в Pro-версиях. Об этом, как пишет MacRumors, сообщил инсайдер Ice Universe.

Свое сообщение Ice Universe сопроводил фотографией двух смартфонов. Судя по всему, каждое устройство – это iPhone. Сверху – текущее поколение, а снизу – предположительно iPhone 18. На снимке наглядно видно, как может измениться размер Dynamic Island.

По данным инсайдера, обновленный дизайн с более компактным Dynamic Island будет применен ко всей серии устройств, включая базовые модели. При этом рамки новых смартфонов останутся такими же, как у предыдущего поколения iPhone 17.

Также отмечается, что Apple планирует изменить стратегию выпуска смартфонов. Pro-модели, как ожидается, будут представлены осенью, вероятно одновременно с первым складным iPhone, тогда как стандартный iPhone 18 выйдет в начале следующего года.

Несмотря на появление отдельных сомнений со стороны других инсайдеров, большинство утечек указывает на то, что уменьшенный Dynamic Island действительно станет одной из ключевых особенностей нового поколения iPhone.

