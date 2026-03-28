СМИ: Сахара была плодородной территорией

Сахара, сегодня известная своей крайней засушливостью, в прошлом была гораздо более плодородной и обитаемой территорией. Недавние научные исследования предоставили убедительные доказательства того, что "зеленая Сахара" действительно существовала. Об этом пишет испанское издание Noticias ambientales.

© Российская Газета

Анализ сталагмитов из пещер на юге Марокко показал, что этот регион на протяжении тысячелетий получал стабильные и обильные осадки. Параллельно генетическое изучение ДНК двух мумифицированных женщин, найденных на юго-западе Ливии, раскрыло существование изолированной североафриканской популяции.

Их геномы, датируемые примерно 7000-летней давностью, подтверждают, что "зеленая Сахара" была реальностью, а не просто гипотезой.

Сегодня сложно представить Сахару зеленым раем, однако в голоцене Северная Африка имела более благоприятные условия. На ее территории простирались саванны, было обилие пресной воды и относительно мягкий климат.

Марокканские сталагмиты стали ключевым свидетельством. Исследователи с помощью уран-ториевого датирования установили, что период обильных осадков в южной части Атласских гор длился с 8700 до 4300 лет назад. Географическое положение региона способствовало накоплению влаги, что позволяло существовать пастушеским обществам.

Анализ изотопов кислорода в карбонатах показал, что около 7000 лет назад здесь случались мощные тропические ливни, которые увеличивали годовое количество осадков на целых 27 сантиметров в наиболее влажные периоды.

Генетическое исследование, проведенное в скальном укрытии Такаркори в Ливии, выявило, что женщины-неолитические пастухи обладали уникальной генетической линией, которая долгое время развивалась в изоляции от других африканских популяций. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о заселении Северной Африки и говорит о том, что распространение скотоводства происходило скорее через культурный обмен, чем через массовые миграции.

Эти открытия имеют важное значение и для современности. Они показывают, насколько чувствительны засушливые регионы к изменениям климата. Небольшое увеличение осадков способно превратить пустыню в плодородную территорию, и наоборот. Понимание механизмов прошлых климатических изменений помогает лучше прогнозировать будущее засушливых зон и их влияние на жизнь людей.