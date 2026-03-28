СМИ: Сахара была плодородной территорией

Noticias ambientales: Сахара была плодородной территорией
Сахара, сегодня известная своей крайней засушливостью, в прошлом была гораздо более плодородной и обитаемой территорией. Недавние научные исследования предоставили убедительные доказательства того, что "зеленая Сахара" действительно существовала. Об этом пишет испанское издание Noticias ambientales.
Анализ сталагмитов из пещер на юге Марокко показал, что этот регион на протяжении тысячелетий получал стабильные и обильные осадки. Параллельно генетическое изучение ДНК двух мумифицированных женщин, найденных на юго-западе Ливии, раскрыло существование изолированной североафриканской популяции.
Их геномы, датируемые примерно 7000-летней давностью, подтверждают, что "зеленая Сахара" была реальностью, а не просто гипотезой.
Сегодня сложно представить Сахару зеленым раем, однако в голоцене Северная Африка имела более благоприятные условия. На ее территории простирались саванны, было обилие пресной воды и относительно мягкий климат.
Марокканские сталагмиты стали ключевым свидетельством. Исследователи с помощью уран-ториевого датирования установили, что период обильных осадков в южной части Атласских гор длился с 8700 до 4300 лет назад. Географическое положение региона способствовало накоплению влаги, что позволяло существовать пастушеским обществам.
Анализ изотопов кислорода в карбонатах показал, что около 7000 лет назад здесь случались мощные тропические ливни, которые увеличивали годовое количество осадков на целых 27 сантиметров в наиболее влажные периоды.
Генетическое исследование, проведенное в скальном укрытии Такаркори в Ливии, выявило, что женщины-неолитические пастухи обладали уникальной генетической линией, которая долгое время развивалась в изоляции от других африканских популяций. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о заселении Северной Африки и говорит о том, что распространение скотоводства происходило скорее через культурный обмен, чем через массовые миграции.
Эти открытия имеют важное значение и для современности. Они показывают, насколько чувствительны засушливые регионы к изменениям климата. Небольшое увеличение осадков способно превратить пустыню в плодородную территорию, и наоборот. Понимание механизмов прошлых климатических изменений помогает лучше прогнозировать будущее засушливых зон и их влияние на жизнь людей.