Американские ученые нашли замену лабораторным животным

В Соединённых Штатах набирает обороты дискуссия вокруг биотехнологического проекта, который в перспективе сможет сократить использование лабораторных животных в научных исследованиях. Речь идёт о разработке стартапа R3 Bio, предлагающего принципиально новый подход к тестированию лекарств и химических веществ, передает Daily Mail.

Идея компании заключается в создании сложных биологических систем, выращенных из человеческих клеток, но без формирования мозга. Такие конструкции, как поясняет издание Wired, могли бы служить альтернативой традиционным доклиническим испытаниям на животных, которые часто критикуют за этическую неоднозначность и не всегда точную экстраполяцию результатов на человека.

В перспективе технология может выйти далеко за рамки токсикологических экспериментов. Авторы проекта говорят о возможности выращивания полноценных тканей и органов для трансплантологии, что открыло бы новую эру в регенеративной медицине. Идея уже привлекла внимание инвесторов, которые видят в ней не только научную ценность, но и коммерческий потенциал, особенно в сфере трансплантации и медицины долголетия.

Несмотря на амбициозные планы, разработка находится на самой начальной стадии. На данный момент, по данным Wired, речь идёт скорее о концепции и проработке подходов, чем о готовом продукте. Учёным предстоит решить множество технических и биологических задач, прежде чем такие системы можно будет использовать массово.

Тем не менее, сам факт появления подобной инициативы и интерес к ней со стороны инвесторов свидетельствуют о растущем запросе на этичные и более физиологичные методы доклинических испытаний. Если проект окажется успешным, он может не только сократить число экспериментов на животных, но и повысить качество прогнозирования реакций организма человека на новые лекарства.