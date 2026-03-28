Учёные сообщили о крупном выбросе плазмы на Солнце

На Солнце начался крупный выброс плазмы, который может повлиять на старт пилотируемой лунной миссии. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Судя по тому, что присылают коронографы и по профилям рентгеновского излучения, на Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы», — рассказали учёные.

По их словам, это может повлиять на запуск первого с 1972 года пилотируемого полёта к Луне, при котором экипаж выйдет за пределы защитного действия магнитного поля Земли. Учёные объяснили, что на дальних орбитах, в отличие от околоземных орбит, корабль оказывается прямо внутри облака солнечной плазмы.

«В этой связи солнечная активность в ближайшие дни будет отслеживаться особенно пристально», — говорится в Telegram-канале лаборатории.

Ранее глава NASA Джаред Айзекман допустил высадку астронавтов на Луну в 2028 году.