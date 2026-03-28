Старт лунной миссии могут перенести из-за выброса плазмы на Солнце

На Солнце фиксируется крупный выброс плазмы. Вероятно, он повлияет на старт лунной миссии, запланированной на ночь с 1 на 2 апреля, рассказала в соцсетях лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы. Событие привлекает внимание, в том числе, потому, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне, при котором экипаж из четырех человек впервые более чем за полвека выйдет за пределы защитного действия магнитного поля Земли", - говорится в сообщении.

Поясняется, что, в отличие от околоземных орбит, на которых могут быть лишь вторичные проявления космической погоды (например, колебания магнитного поля), на дальних орбитах корабль попадает прямо в облако солнечной плазмы. Следовательно, в ближайшие дни ученые будут особенно пристально следить за солнечной активностью.

В последний раз перенос запуска миссии, связанный с дальним космосом, произошел в ноябре 2025 года, напомнили в лаборатории. Тогда в NASA решили отложить запуск спутников ESCAPADE к Марсу по причине солнечной активности.

Что касается самой Земли, то плазма, скорее всего, не подберется к планете, добавили ученые.

"Центр облака, по тем данным, что сейчас уже есть, уходит под углом около 60 градусов от направления на Землю и, кроме того, заметно смещен вниз. При таких исходных данных возможны только краевые касания самыми внешними периферийными частями облака плазмы", - сказали они.

Вместе с тем на Солнце начинается системный рост активности. Он может продлиться всю следующую неделю.