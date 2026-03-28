Обнаружены 45 похожих на Землю планет с идеальными условиями для инопланетян

Ученые обнаружили 45 планет, похожих на Землю, на которых могут существовать идеальные условия для внеземной жизни, в том числе четыре планеты, которые находятся “всего” в 40 световых годах от нас.

“Это один из самых больших вопросов в науке, на который нет ответа: существуют ли инопланетяне, и если да, то где они?”, – пишет Daily Mail. Теперь ученые сделали огромный шаг к тому, чтобы ответить на эти вопросы раз и навсегда.

Эксперты из Института Карла Сагана при Корнеллском университете определили 45 планет земного типа, на которых могут быть идеальные условия для инопланетян. Все эти планеты находятся в пределах так называемой обитаемой зоны – области, расположенной не слишком близко к звезде–хозяину, где слишком жарко, и не слишком далеко от нее, где слишком холодно. Нахождение в этой зоне повышает вероятность того, что на поверхности планеты есть вода, которая является ключевым компонентом для жизни.

Интересно, что некоторые из этих миров находятся “всего” в десятках световых лет от нас, что позволяет предположить, что мы сможем достичь их в будущем, подчеркивает Daily Mail.

"Жизнь может быть гораздо более разнообразной, чем мы себе представляем в настоящее время, поэтому выяснение того, на какой из 6000 известных экзопланет с наибольшей вероятностью могут находиться инопланетяне, может оказаться критически важным, - комментирует профессор Лиза Кальтенеггер, автор исследования. – В нашей статье рассказывается, куда вам следует отправиться, чтобы найти жизнь".

Ученые уже обнаружили более 6000 экзопланет, но до сих пор оставалось загадкой, какие именно из них потенциально пригодны для жизни. Теперь же, продолжает Daily Mail, в своем новом исследовании команда точно определила 45 из этих планет, которые могут поддерживать жизнь в обитаемой зоне, и еще 24 в более узкой трехмерной обитаемой зоне.

В список теоретически пригодных для жизни миров входят некоторые, о которых читатели, возможно, слышали раньше, такие как Проксима Центавра b, TRAPPIST–1f и Kepler 186f. Между тем, некоторые другие объекты известны не так хорошо, как TOI–715 b – планета, расположенная на расстоянии 137 световых лет от нас, которая была обнаружена спутником TESS всего три года назад.

По мнению исследователей, наиболее интересными планетами являются TRAPPIST–1 d, e, f и g, которые находятся всего в 40 световых годах от Земли. Ну как «всего»... Это очень и очень далеко. НАСА заявляет, что в настоящее время потребуется не менее 800 000 лет, чтобы достичь системы TRAPPIST–1.

Однако, поскольку космические аппараты начинают использовать более современные технологии, такие как ядерно-импульсный двигатель, мы потенциально можем сократить это время до нескольких столетий, предполагает Daily Mail.

Между тем, исследователей также интересуют планеты, которые получают свет от своих звезд, наиболее похожий на тот, который Земля получает от Солнца сегодня. Это TRAPPIST–1 e, TOI–715 b, Kepler–1652 b, Kepler–442 b, Kepler–1544 b и планеты Проксима Центавра b, GJ 1061 d, GJ 1002 b и Вольф 1069 b.

В то время как планеты, находящиеся в пределах своих пригодных для жизни зон, вселяют надежду на обнаружение инопланетян, исследователи также надеются, что планеты на границе пригодной для жизни зоны прольют свет на то, где именно заканчивается пригодность для жизни.

"Хотя трудно сказать, что повышает вероятность того, что где-то есть жизнь, определение того, где искать, является первым ключевым шагом, - объясняет автор исследования Джиллис Лоури. – Итак, цель нашего проекта состояла в том, чтобы сказать: "вот лучшие объекты для наблюдения".

В рамках исследования команда также определила наилучшие методы наблюдения за 45 планетами. Это включает в себя космический телескоп Джеймса Уэбба, космический телескоп Нэнси Грейс Роман (запуск запланирован на 2027 год) и Чрезвычайно большой телескоп (первый свет должен появиться в 2029 году).

Хотя это исследование было сосредоточено на экзопланетах, ранее ученые выяснили, как инопланетяне могут скрываться в нашей собственной солнечной системе. Доктор Дэвид Армстронг, эксперт по обнаружению экзопланет из Университета Уорика, рассказал Daily Mail: "На Земле мы находим жизнь практически везде, где есть жидкая вода, поэтому проще всего искать внеземную жизнь в одном и том же месте. Наиболее вероятное место, где его можно найти, - это подземные океаны некоторых спутников, вращающихся вокруг Сатурна и Юпитера.

Спутник Сатурна Энцелад считается особенно многообещающим кандидатом для поиска внеземной жизни из-за струй жидкой воды, постоянно извергающихся с его Южного полюса. Тем временем Титан, еще один из ледяных спутников Сатурна, также был выдвинут в качестве сильного кандидата на поиски внеземной жизни.