Птицы исчезают: что ученые говорят о новой волне вымирания
Исследования последних лет показывают, что в ближайшее столетие мир может потерять сотни видов птиц. Причем речь идет не о единичных исчезновениях, а о масштабном процессе, который уже начался. Подробнее — в материале «Рамблера».
Масштаб проблемы: сотни видов под угрозой
По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Ecology & Evolution, в течение следующих 100 лет могут исчезнуть около 517 видов птиц. Для сравнения: с 1500 года зафиксировано примерно втрое меньше случаев вымирания. Это означает, что темпы исчезновения резко ускорились и уже выходят за пределы исторической нормы.
Даже если полностью остановить ключевые угрозы — уничтожение среды обитания, охоту и изменение климата — около 250 видов все равно окажутся обречены из-за слишком малой численности и ограниченных ареалов. В итоге ситуация выглядит следующим образом: сегодня под угрозой находится около 14 процентов всех видов птиц, а почти половина демонстрирует снижение численности.
Главная причина исчезновений
Ключевой фактор — не климат сам по себе, а изменение ландшафтов. Расширение сельского хозяйства, вырубка лесов и урбанизация уничтожают территории, на которых птицы живут, питаются и размножаются. По оценкам, именно потеря среды обитания затрагивает до 80 процентов угрожаемых видов. Особенно сильно это заметно в тропиках и на островах, где экосистемы более чувствительны к изменениям.
Дополнительные факторы
- Изменение климата. Смещение температурных зон заставляет птиц менять ареалы. Не все виды способны адаптироваться к таким изменениям.
- Пестициды и загрязнение. Химические вещества накапливаются в организмах птиц и влияют на размножение. Классический пример — резкое сокращение популяций хищных птиц в XX веке из-за ДДТ.
- Инвазивные виды. На островах завезенные хищники уничтожают яйца и птенцов, что приводит к быстрому исчезновению локальных видов.
- Прямое воздействие человека. Охота, отлов, столкновения с инфраструктурой и даже домашние животные ежегодно убивают миллионы птиц.
Какие птицы исчезают быстрее всего?
Исследования показывают, что риск распределен неравномерно. В первую очередь под угрозой оказываются:
- Крупные птицы. К ним относятся, например, альбатросы и кондоры. Они медленно размножаются, имеют небольшое число потомков и сильно зависят от стабильных экосистем.
- Редкие и локальные виды. Птицы с узким ареалом — например, островные или эндемичные виды — особенно уязвимы. Любое изменение среды может полностью уничтожить их популяцию.
- Птицы с необычной морфологией. Исчезают не просто отдельные виды, а уникальные формы. Например, голошейная зонтичная птица или шлемоносные калао — виды с ярко выраженными адаптациями.
- Полевые и сельскохозяйственные виды. В Европе за последние десятилетия численность таких птиц, как жаворонки и чибисы, сократилась почти на 60 процентов.
Конкретные виды, которые уже находятся под угрозой
Среди птиц, которые ученые прямо называют кандидатами на исчезновение:
- королевский альбатрос,
- андский кондор,
- европейская горлица,
- тупик,
- большая дрофа,
- голошейная зонтичная птица,
- некоторые виды нектарниц и тропических птиц.
Важно, что часть из них пока еще встречается в природе. Но их популяции сокращаются настолько быстро, что без вмешательства они могут исчезнуть в течение одного-двух поколений.
Почему исчезают даже обычные виды?
Один из новых выводов исследований — под угрозой оказываются не только редкие птицы, но и массовые виды. Работы последних лет показывают, что даже широко распространенные птицы продолжают сокращаться, несмотря на меры охраны. Это связано с тем, что изменения происходят сразу на уровне всей среды:
- сокращается кормовая база (например, насекомые),
- исчезают привычные ландшафты,
- усиливается давление со стороны сельского хозяйства.
Как исчезновение птиц отразится на экосистемах?
Птицы выполняют важные функции:
- распространяют семена,
- регулируют численность насекомых,
- участвуют в опылении,
- влияют на структуру экосистем.
Поэтому их исчезновение повлечет за собой изменение всей экосистемы. Исследования показывают, что возможное исчезновение сотен видов приведет к потере около трех процентов функционального разнообразия птиц — то есть исчезнут уникальные экологические роли.
Почему процесс уже сложно остановить?
Главная особенность текущей ситуации — инерция. Даже если резко сократить давление на природу, часть видов уже находится в состоянии, из которого трудно восстановиться. Это связано с несколькими факторами:
- малая численность популяций,
- фрагментация ареалов,
- генетическое обеднение,
- снижение воспроизводства.
Среди возможных решений ученые выделяют:
- Восстановление среды обитания.
- Создание охраняемых территорий.
- Разведение редких видов в неволе.
- Контроль инвазивных видов.
- Снижение использования химикатов.
Однако большинство исследований сходится в одном: точечных мер уже недостаточны. Необходимо менять саму модель взаимодействия человека с природой.
Птицы быстро адаптируются, занимают разные экологические ниши и живут почти во всех климатических зонах. И именно птицы сегодня становятся индикатором системных изменений в природе.
