Птицы исчезают: что ученые говорят о новой волне вымирания

Исследования последних лет показывают, что в ближайшее столетие мир может потерять сотни видов птиц. Причем речь идет не о единичных исчезновениях, а о масштабном процессе, который уже начался. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

© Spondylolithesis/iStock.com

Масштаб проблемы: сотни видов под угрозой

По данным исследования, опубликованного в журнале Nature Ecology & Evolution, в течение следующих 100 лет могут исчезнуть около 517 видов птиц. Для сравнения: с 1500 года зафиксировано примерно втрое меньше случаев вымирания. Это означает, что темпы исчезновения резко ускорились и уже выходят за пределы исторической нормы.

Даже если полностью остановить ключевые угрозы — уничтожение среды обитания, охоту и изменение климата — около 250 видов все равно окажутся обречены из-за слишком малой численности и ограниченных ареалов. В итоге ситуация выглядит следующим образом: сегодня под угрозой находится около 14 процентов всех видов птиц, а почти половина демонстрирует снижение численности.

Главная причина исчезновений

Ключевой фактор — не климат сам по себе, а изменение ландшафтов. Расширение сельского хозяйства, вырубка лесов и урбанизация уничтожают территории, на которых птицы живут, питаются и размножаются. По оценкам, именно потеря среды обитания затрагивает до 80 процентов угрожаемых видов. Особенно сильно это заметно в тропиках и на островах, где экосистемы более чувствительны к изменениям.

Дополнительные факторы

Изменение климата. Смещение температурных зон заставляет птиц менять ареалы. Не все виды способны адаптироваться к таким изменениям. Пестициды и загрязнение. Химические вещества накапливаются в организмах птиц и влияют на размножение. Классический пример — резкое сокращение популяций хищных птиц в XX веке из-за ДДТ. Инвазивные виды. На островах завезенные хищники уничтожают яйца и птенцов, что приводит к быстрому исчезновению локальных видов. Прямое воздействие человека. Охота, отлов, столкновения с инфраструктурой и даже домашние животные ежегодно убивают миллионы птиц.

Какие птицы исчезают быстрее всего?

Исследования показывают, что риск распределен неравномерно. В первую очередь под угрозой оказываются:

Крупные птицы. К ним относятся, например, альбатросы и кондоры. Они медленно размножаются, имеют небольшое число потомков и сильно зависят от стабильных экосистем.

Птицы с узким ареалом — например, островные или эндемичные виды — особенно уязвимы. Любое изменение среды может полностью уничтожить их популяцию.

Птицы с необычной морфологией. Исчезают не просто отдельные виды, а уникальные формы. Например, голошейная зонтичная птица или шлемоносные калао — виды с ярко выраженными адаптациями.

Полевые и сельскохозяйственные виды. В Европе за последние десятилетия численность таких птиц, как жаворонки и чибисы, сократилась почти на 60 процентов.

Конкретные виды, которые уже находятся под угрозой

Среди птиц, которые ученые прямо называют кандидатами на исчезновение:

королевский альбатрос,

андский кондор,

европейская горлица,

тупик,

большая дрофа,

голошейная зонтичная птица,

некоторые виды нектарниц и тропических птиц.

Важно, что часть из них пока еще встречается в природе. Но их популяции сокращаются настолько быстро, что без вмешательства они могут исчезнуть в течение одного-двух поколений.

Почему исчезают даже обычные виды?

Один из новых выводов исследований — под угрозой оказываются не только редкие птицы, но и массовые виды. Работы последних лет показывают, что даже широко распространенные птицы продолжают сокращаться, несмотря на меры охраны. Это связано с тем, что изменения происходят сразу на уровне всей среды:

сокращается кормовая база (например, насекомые),

исчезают привычные ландшафты,

усиливается давление со стороны сельского хозяйства.

Как исчезновение птиц отразится на экосистемах?

Птицы выполняют важные функции:

распространяют семена,

регулируют численность насекомых,

участвуют в опылении,

влияют на структуру экосистем.

Поэтому их исчезновение повлечет за собой изменение всей экосистемы. Исследования показывают, что возможное исчезновение сотен видов приведет к потере около трех процентов функционального разнообразия птиц — то есть исчезнут уникальные экологические роли.

Почему процесс уже сложно остановить?

Главная особенность текущей ситуации — инерция. Даже если резко сократить давление на природу, часть видов уже находится в состоянии, из которого трудно восстановиться. Это связано с несколькими факторами:

малая численность популяций,

фрагментация ареалов,

генетическое обеднение,

снижение воспроизводства.

Среди возможных решений ученые выделяют:

Восстановление среды обитания. Создание охраняемых территорий. Разведение редких видов в неволе. Контроль инвазивных видов. Снижение использования химикатов.

Однако большинство исследований сходится в одном: точечных мер уже недостаточны. Необходимо менять саму модель взаимодействия человека с природой.

Птицы быстро адаптируются, занимают разные экологические ниши и живут почти во всех климатических зонах. И именно птицы сегодня становятся индикатором системных изменений в природе.

