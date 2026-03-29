Пермские ученые повысили КПД оптоволоконной передачи энергии

В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза предложили способ повышения эффективности технологии «Power over Fiber», которая передает энергию с помощью света. В классических системах КПД составляет 1−7 процентов, при мощности менее 1 ватта он может снижаться до 2 процентов.

© Ferra.ru

Разработка основана на переводе лазера в импульсный режим с широтно-импульсной модуляцией. Передача энергии регулируется длительностью импульсов и паузами между ними, а не снижением мощности. В системе используются датчики тока и напряжения, а также конденсатор для накопления и сглаживания энергии.

Моделирование показало, что при мощности менее 1 ватта КПД увеличивается до 12−14 процентов, что в 6−7 раз выше. В диапазоне 0,75−15 ватт прирост достигает до 6 процентов.

Технология применяется в условиях, где важны безопасность и устойчивость к помехам, включая промышленность, энергетику и транспорт.