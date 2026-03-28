Итальянские ученые заявили об обнаружении второго сфинкса

Итальянские исследователи заявили о возможном обнаружении подземного сооружения под плато Гиза, которое, по их предположению, может оказаться вторым сфинксом.

Как сообщает Daily Mail, поводом для такого предположения послужила так называемая «Стела сна» - каменный монумент, расположенный между лапами Большого сфинкса. На барельефах, возраст которых превышает три тысячи лет, ученые обнаружили изображения двух сфинксов, а не одного.

Руководитель исследовательской группы Бионди предположил, что речь может идти не о символическом, а о реальном объекте. По его словам, данные указывают на наличие массивной структуры под слоем затвердевшего песка высотой около 55 метров.

Ученый подчеркнул, что обнаружена точная геометрическая корреляция, а уверенность в существовании объекта оценивается в 80 процентов. При этом выводы исследователей пока не получили официального подтверждения.

