Площадь льдов в Арктике сократилась до рекордного минимума

По замерам на 22 марта они занимали на Северном полюсе 14,29 млн кв. км.

Это самый низкий показатель за всё время измерений. Как подсчитали учёные NASA и Национального центра данных по снегу и льду Университета Колорадо, сейчас площадь ледового покрова в Арктике на 1,32 млн кв. км меньше, чем средние значения с 1981 по 2010 год. Недостающего льда хватило бы, чтобы дважды покрыть территорию Франции.

Ледовый покров в Арктике замеряется ежегодно 22 марта, так как в этот период он достигает максимальных размеров. Как отмечают учёные, этот максимум стабильно сокращается, поскольку с каждым годом формируется меньше нового льда.