Китайские собаки-роботы научились работать в "стае"

В Китае продемонстрировали коллектив роботов-собак с распределёнными функциями и централизованной системой управления, способной эффективно решать комплексные задачи даже в условиях городского вооруженного конфликта.

Ранее в сети появились новости, что в Китае танцующий гуманоидный робот напал на ребёнка. Свидетели, испуганные происшедшим, назвали инцидент «личной расправой».

Инцидент случился 21 марта в провинции Шэньси. Гуманоидный робот выступал перед аудиторией, исполняя танцы под музыку. Начало шоу казалось безобидным, почти праздничным, но внезапно машина, крутясь с высокой скоростью, резко приблизилась к зрителям и ударом руки обрушилась на лицо ребёнка. На распространённом видео видно, как мальчик пытается избежать удара, но не успевает. Охране пришлось силой выводить агрессивно поведущий робот из зоны присутствия людей.