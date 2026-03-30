Приложения на Windows зависают в 7,5 раз чаще, чем на macOS

Анализ, опубликованный компанией Omnissa, предоставил подробную статистику, демонстрирующую, насколько ненадежной является Windows в бизнес-среде.

© mobidevices.com

Исследование, проведённое на основе анализа устройств под управлением Windows и macOS, показало:

Устройства с Windows сталкивались с принудительным завершением работы в 3,1 раза чаще, чем аналогичные устройства на macOS;

Частота сбоев приложений в Windows оказалась в 2,2 раза выше, чем в macOS;

Зависания приложений в Windows происходили в 7,5 раза чаще, чем в macOS;

Более половины устройств на базе Windows и Android, применяемых в строго регулируемых сферах (например, в здравоохранении и фармацевтике) отстают минимум на 5 крупных обновлений ОС;

Более 50% ПК и смартфонов в учебных заведениях не имеют защиты шифрованием.

По данным отчёта, полученного от Omnissa через платформу Neowin, даже минимальные перерывы в работе снижают эффективность сотрудников почти на 24 минуты – именно столько времени требуется, чтобы восстановить прежний уровень концентрации.

Также компания поделилась другими интересными фактами. Как оказалось, Copilot установлен на 97,5% корпоративных мобильных устройств, однако многие работники пользуются сторонними решениями – ChatGPT активно интегрирован на 91% устройств iOS, а Gemini – на 61% устройств Android.

Отмечено, что организации, выбирающие Mac, рассчитывают на срок эксплуатации оборудования в шесть лет, тогда как у Windows он, как правило, ограничен тремя годами. Показатель DEX Good Score, у macOS он на 120% выше, чем у Windows. Тем не менее, несмотря на эти недостатки, Windows продолжает активно использоваться в госучреждениях – её распространённость здесь ежегодно возрастает вдвое.

Важно понимать, что отчёт Omnissa основан на анонимных телеметрических данных с миллионов конечных устройств за весь 2025 год. Системы компании применяются более чем 26 000 корпоративных клиентов по всему миру, охватывая 17 отраслей.

Ранее Omnissa являлась частью VMware, а в 2024 году стала независимой компанией. Поэтому, несмотря на то, что результаты могут не отражать полной картины, они опираются на масштабную выборку и являются достоверными с практической точки зрения.