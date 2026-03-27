Исследование выявило новый механизм потери воды на Марсе

Японская команда из Университета Тохоку приблизилась к разгадке исчезновения воды на Марсе, показав, что заметную роль в этом процессе могли сыграть пылевые вихри, регулярно возникающие на поверхности планеты и выбрасывающие водяной пар в космос.

Данные прошлых миссий свидетельствуют о том, что миллиарды лет назад Марс был куда более влажным, поскольку по его поверхности текли реки, существовали озера и, возможно, даже океаны, а следы древней влаги до сих пор фиксируют марсоходы и орбитальные аппараты. Несмотря на это, сегодня он представляет собой холодную пустыню, где вода практически исчезла, и причины этого долго оставались предметом споров.

Новая работа, о которой сообщает Science Daily, позволила уточнить один из механизмов потери влаги, поскольку внимание было сосредоточено не на крупных бурях, а на сравнительно небольших вихрях, известных как "пылевые дьяволы". Проанализировав многолетние наблюдения, авторы пришли к выводу, что даже такие локальные явления способны поднимать частицы воды на большую высоту, где она превращается в пар и уходит в космическое пространство.

Особое внимание привлекли данные за сезон 2022-2023 годов, когда приборы зафиксировали десятикратное превышение обычного уровня водяного пара в средних слоях атмосферы, причем столь резкий скачок ранее не наблюдался. При этом росту содержания водорода у верхней границы атмосферы предшествовала пылевая буря, что позволило связать эти процессы между собой, поскольку водород возникает при распаде молекул воды.

Авторы отмечают, что полученные результаты дополняют представление о климатической эволюции Марса, поскольку показывают, что даже кратковременные, но интенсивные пылевые явления способны существенно влиять на утрату воды, происходившую на протяжении миллиардов лет.