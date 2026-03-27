Дешевый монитор Xiaomi A24i с частотой 144 Гц вышел за пределами Китая

Xiaomi начала продавать обновлённый бюджетный монитор Monitor A24i глобально, включая Европу. Новинка не получила радикальных изменений, но и существующих достаточно.

Монитор оснащён экраном 23,8 дюйма с разрешением Full HD и матрицей IPS. Главное обновление — увеличенная частота обновления: теперь 144 Гц вместо прежних 100 Гц.

Также улучшена контрастность — до 1500:1. Производитель заявляет, что экран откалиброван на заводе, поэтому цвета должны быть «более точными». Яркость немного выросла и теперь достигает 300 нит. Дизайн остался прежним. Для подключения предусмотрены порты HDMI и DisplayPort. Есть и сертификат снижения синего света.

В зависимости от страны монитор стоит примерно от 90 до 125 долларов.